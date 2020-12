Enn on Paide linnasüdamesse jõulupuu toonud juba pool sajandit 

Ennule (75) oli tänavune kuusetoomine veidi erilisem. Hommikul teatas abikaasa Tooni, et see on nüüd siis 50. kuusk, mis ta linlaste rõõmuks toob. «Ma ise poleks mäletanudki, aga tema peab mul ikka arvestust,» märgib mees naerdes.

Kuuse järele polnud seekord vaja kaugele sõita. Naaberlinna Türile jääb vaid 15 kilomeetrit ja sealt on Enn varemgi ilusaid käharaid jõulupuid toonud. «Aga kunagi ju ei tea, kuidas asjalood lähevad. Alati võib mõne vimka sisse visata või midagi enneolematut juhtuda,» lausub kuusetooja kogemuste najal.

Ajas tagasi minnes oli Enn kõigest 25aastane noormees, kui esimest korda kodulinnale kuuske läks tooma. «Kraanajuhiloa sain 1965. aastal. Algul töötasin toonases Paide autobaasis teiste masinate peal, kuid 4. novembril 1970 usaldati mulle kraanajuhi töö,» räägib ta õhinal. Samal aastal usaldati Ennule esimest korda ka linna keskväljakule kuuse toomine.