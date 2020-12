Kasvata ripsmeid või tugevda küüsi: 8 põhjust, miks kasutada riitsinusõli 

GALERII

Green Nature’i riitsinusõli. Hind veebipoes Greennature.ee 6.70 (50 ml) Foto: Tootja

«Kastoor- ehk riitsinusõli on riitsinuse seemnetest saadav kollakas õli, mida oma raviomaduste tõttu on hinnatud juba sajandeid,» tutvustab loodusspaa terapeut Katre Abel. «Seda kasutati juba antiikses Hiinas, taime seemneid on leitud ka Egiptuse katakombidest. Õnneks oskame meiegi õli võlu mitmel moel hinnata.»