Kas maski tuleks kanda ka seksi ajal? 

Harvardi teadlased avaldasid oma uurimistulemused väljaandes Annals of Internal Medicine. Nende sõnul on kõige turvalisem koroonapandeemia ajal seksida, kandes lisaks kondoomile ka maski ning hoidudes suudlemisest. Koos elavate paaride puhul see siiski ei kehti - teadlaste manitsus on mõeldud eri leibkondadest pärit partneritele.