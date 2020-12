Kultuur Valdur Mikita kultuurisoovitused: teatrisse ja kunstisaali! Valdur Mikita , täna 08:11 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Suurepärane lavastusFriedrich Reinhold Kreutzwaldi «Kalevipoeg» Sadamateatris – see noore lavastaja Karl Laumetsa dramatiseering «Kalevipoja» ainetel on omaette meistriteos. Rahvuseepose lavastamine on suur julgustükk, kuid siin on risk end kuhjaga tasunud. Sõnalavastus jälgib eepose kulgu üsna tõetruult, kuid vahendid, millega tuttavlikku lugu jutustatakse, on nauditavalt loomingulised ja originaalsed. Regivärssi ei kuule laval just sageli, seda enam pakub rõõmu avada hetkeks oma meeled muistse kujundikeele rikkusele ja vägevusele. Robert Jürjendali napp ja mõjus muusika ning näitlejate õnnestunud rollivalik tagab suurepärase teatrielamuse.