Inimesed LASTELT LASTELE! Tegusad tüdrukud muutsid haiglas igavlevate pisikeste patsientide elu lõbusamaks Silja Paavle , täna 08:33

TUBLID TÜDRUKUD: Gerda-Marleen (vasakul) ja Katarina Elise on kahe tegevusraamatu kallal omajagu vaeva näinud. Seda suurem on rõõm, et teistele lastele nende kätetöö palju rõõmu pakub. Kui sinagi soovid nende raamatut osta, kirjuta: raamatparimajaviide@gmail.com Foto: Aldo Luud

Kaks Tartu tüdrukut mõtlesid esialgu haiglas viibivate laste elu lõbusamaks muuta ja valmistada neile nuputamiseks ülesandeid. Piigad läksid hoogu ja nüüd on valminud juba kaks menukat tegevusraamatut.