Neli trendi, millest sa sel talvel ilma jääda ei taha! 

Foto: Mango

On sulle e-poodides silma hakanud, et mõned värvid ja mustrid meenutavad vanaema elutoa tapeeti? Mustrid ning oliivi- ja apelsinitoonid meenutavad 70ndaid, ent on ka sel hooajal tugevamalt tagasi kui kunagi varem.

Foto: H & M

Möödas on ajad, mil hiiglaslik talvepuhvaika oli moeaps. Sel aastal kehtib reegel – mida suurem, seda parem! Tõmba selga puhvmantel või jope, mis on sinu tegelikust numbrist suurem.

Nahk on sel aastal olnud asendamatu kaaslane, nii ka aasta lõpus. See on suundumus, mis kestab aastaid. Vaevalt on midagi šikimat, kui hea paar nahkpükse talvel. Kui ei taha tunda ennast nagu Sandy "Grease’is", ära lihtsalt tõmba jalga liibukaid!