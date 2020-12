VAHVA VANAEMA | Peeter Volkonski ema Helvi Jürisson: ma ei ole selline vanaema, kes läheb pühapäevahommikul pannkookidega kostitama. 

Austusväärselt kõrges eas Helvi alustab oma vanaemaks olemise lugu lapselaste nimede ja vanuste meenutamisega: „Kerttu omad on kevadel sündinud Olivia (21) ja Sirel (19). Poja kaudu on mul kolm poissi ja noorim Elisabeth, kes elab Inglismaal ja on abielus inglasega. No mis vanuses Elisabeth on … Ta ei ole vana, üle 30 natuke.“

Peetri pojad on kaksikud, Immanuel (42) ja Daniel (42). Kõige esimene pojapoeg on Miikael (43), ja tema oligi see, kes Helvi vanaemaks pühitses. See vanaemastumine polnud midagi üleloomulikku ega erilist. „Räägiti, et ta sünnib. Paar kuud oli ette hoiatatud, et on poiss. See oli väga loomulik protsess,“ kirjeldab Helvi.

Vanaemaks kujunemise põhiajal elas Helvi Tallinnas Nõmmel. Poja pere kasvas aga Tartus ja nii pole ta pojalastega sugugi palju lävida saanud. Sünnipäevadel sai küll käidud ja kontakt oli olemas.

Kuna Kerttu on Peetrist seitse aastat noorem, on ka tema kingitud lapselapsed palju nooremad. Neid käis Helvi juba sünnitusmajas vaatamas, sest nad olid kohe lähedal Tallinnas. „Tüdrukud olid toredad! Hoida ma neid ei saanud, sest käisin siis veel tööl, kui nad väikesed olid. Kuid nende juurde Kalamajja sai vabadel päevadel ikka Nõmmelt trammi või bussiga sõidetud. Meil oli päris korralik ühendus,“ jutustab ta.

Helvi tunnistab, et ta ei ole selline vanaema, kes läheb pühapäevahommikul pannkookidega kostitama. „Ma pole ju selline tüüp! Meil on lapselastega rohkem vaimsed kontaktid. Need on säilinud ka siis, kui kolisin 11 aastat tagasi Tartu elama.“

Kerttu laste elu ja see, millega nad tegelevad, on olnud hästi teada. „Peetri laste osas tean palju vähem, sest nad sirgusid minust eemal. Peetri tütrega olen väga vähe suhelnud, ta hakkas õppima välismaal ja Inglismaale ta jäigi. Suvel olen näinud teda korra, kui ta tuleb Eestimaale.“

Kuid oma lapselaste elust on vanaema alati huvitunud. „Eks suurem lähedus on tekkinud Olivia ja Sireliga, sest olen Kerttuga kõige lähedasem. Peetriga oli meil ka hea suhe, koos käisime külas tema isal Andreil, kes elas välismaal. Käisime tal külas seni, kuni kohtusin ja abiellusin Kerttu isaga. Kui Kerttu isa noorelt suri, helistas Andrei mulle, avaldas kaastunnet ja kutsus uuesti enda juurde Prantsusmaale külla, hakkasime taas läbi käima,“ liigub Helvi kaugesse aega tagasi.