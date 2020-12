Kael – see meie halastamatu ID-kaart ja kuidas kalkunikaela vältida 

Kui platüsma on botuliintoksiini abil lõõgastatud, aga nahalõtvus on alles, saab seda pinguldada PDO COG- ja mesoniitide abil. Need paigaldatakse naha alla, kus need lõpuks ära sulavad. Niitidele on kinnitatud koonused, mis jäävad nagu ankrud pehmete kudede külge kinni ja loovad naha tõstmiseks vajaliku pinge. Kuna peale pinguldamise stimuleerivad niidid loomulikke protsesse – kollageeni ja lihasele tuge pakkuva sidekoe teket –, kestab nende mõju kaua.

Peamine eelis invasiivsete meetodite ees on haavade ja armide puudumine, sest iga niit paigaldatakse naha alla kanüüliga eelnevalt nõelaga tehtud augu kaudu. Niitide paksus, hulk ja asetus sõltuvad konkreetse kliendi vajadustest. Protseduur viiakse läbi kohaliku tuimastusega ja sellele kulub sõltuvalt niitide hulgast 20–40 minutit.

Mõju on näha kohe pärast esimest protseduuri, kuid lõplikke tulemusi on oodata 6–9 kuu möödudes. Protseduuri hind minu kliinikus on 250–300 eurot.

Kui probleemiks on lõualott

Tihti on probleemiks aga hoopis lõualott ehk liigne lõuaalune rasv. Raviks on erinevaid mittekirurgilisi mooduseid. Lõuaalust rasva saab vähendada ja lõuajoont esile tuua lipolüüsi abil. Lipolüütilist ainet rasvkoesse süstides hävitatakse valikuliselt rasvarakke, kasutusel on peamiselt kaks preparaati: deoksükoolhape ja fosfatidüülkoliin. Rasvarakud hävivad ja väljuvad kehast ainevahetuse käigus. Toimet on märgata umbes kaheksa nädalat pärast turse taandumist. Lõplikuks rasva kadumiseks on enamasti vajalikud kaks-kolm protseduuri kuue- kuni kaheksanädalaste vahedega. Ühe protseduuri hind minu kliinikus on 100–200 eurot.

Kuna peale rasva lahustamist jääb enamasti probleemiks ka naha lõtvus, siis on kirurgilise rasvaimu ja lipolüütiliste süstide kõige efektiivsem alternatiiv kaela laserlipolüüs koos naha pinguldamisega. Laseri abil lõhutud rasvarakkudest moodustub emulsioon, mis väljub organismist loomulikul teel vere- ja lümfisoonte ning maksa kaudu. Teises etapis pinguldatakse laseri abil kogu kaela nahka, et elavdada kollageeni ja elastiini sünteesi. Lõtvus ja kortsud vähenevad märgatavalt.

Teinekord, kui tullakse sooviga eemaldada lõualotti, pole aga põhjus liigne rasv, vaid liiga väike alalõug. See on kaasasündinud, kuid sageli ei osata sellele tähelepanu pöörata, sest profiilis ennast tihti ju ei näe ja ka hambaarst pole hambumusprobleemi maininud. Siis tuleb kliendile üllatusena, et hoopis puudulik alalõug tuleb esile tuua. Seda saab teha kirurgiliselt, paigaldades naha alla lõuaimplantaadi või tehes alalõualuu operatsiooni.