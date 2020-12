Kuiv nahk vajab pidevat hoolt – võtmesõnaks on järjepidavus 

Et paremini mõista, kuidas kuiva nahka hooldada, on kasulik teada, millest see koosneb. „Nahk on inimese suurim organ, mille ülesandeks on kaitsta meid ümbritseva keskkonna mõjude eest,“ märgib dermatoveneroloog Pille Konno. „Nahk koosneb pindmisest epidermisest ehk marrasknahast ja selle all olevast pärisnahast ehk dermast.“