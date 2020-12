ARMAS ESE | Salmiraamat on kõik kolimised kaasa teinud 

Tänapäevasel kalendermärkmiku mõõtu rikkalikult illustreeritud trükisel on kaanekiri „Ära unusta mind“. See ongi põhimõtteliselt kalender, aga mitte konkreetse aasta oma. Kirjas on kõik aasta 366 päeva, seega ka 29. veebruar, ning igale päevale on pühendatud vaimulik salm ja tähendamissõna piiblist. Kalendermärkmiku lõpus on tühjad lehed, kuhu raamatukese omanik saaks oma olulisi sündmusi või mõtteid üles tähendada.