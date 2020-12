„MÕTTEKOHT“ | Rasked suhted: miks need meie elus on ja kuidas neid parandada? 

Raskeid suhteid võib seejuures esineda lisaks paarisuhtele kõikjal ja paraku ka igapäevaselt – olgu see siis näiteks tööl või suhetes vanematega. Kairit Lindmäe sõnul on raskete suhete algpõhjus selles, kui oma kaaslast ei väärtustata, teda ei usaldata, aktsepteerida ning omavahel ei räägita piisavalt. Samuti tulenevad paljud pinged eeldamisest – näiteks, kui keegi vaikib mõnda aega, on väga tavaline eeldada, et ta on selles olukorras pahane või ei mõista mind. Kõigis nendes olukordades aitab rääkimine. Olgu see siis omavahel või kolmandat poolt kaasates.