Annely Peebo juurtelugu: vanaema müüs lapselapsele pianiino ostmiseks mullika 

Lauljanna musikaalsus on pärit isapoolsest suguvõsast. „Vanaema Aime ja vanaisa Mihkli juures Kabalas – 12 km Võhmast – oli tore käia. Seal tehti alati palju muusikat, kogu aeg mängiti klaverit, vanaisa komponeeris ka ise. Tädid ja onud on samuti musikaalsed, suguvõsa kohtumistel mängis oma pere orkester,“ räägib Annely.

Tema vanavanaisa Jaan Puskari vennatütre poeg oli dirigent ja helilooja Roman Toi (1916–2018). Romani ema Anni Toi-Puskar laulis 20 aastat Estonia ooperikooris, enne kui pere 1944. aastal Eestist põgenes. Seega polegi Annely esimene oma suguvõsas, kes on Estonia laval laulnud!

Annely neiupõlvenimi oli Sarv. Peebo sai temast Tõnisega abielludes. See abielu on nüüdseks lahutatud, sest muutus distantssuhteks, mida oli keeruline hoida – eriti 20 aastat tagasi, kui polnud veel tänapäevaseid internetipõhiseid suhtlusvõimalusi. Kui Annely kutsuti 1997. aastal tööle Viini Rahvaooperisse, oli abikaasal oma tööelu pärast raske Eestist lahkuda. Tõnis ja Annely on aga praegugi head sõbrad.

Nüüd elab Annely oma praeguse elukaaslase ja laste isa Sascha Günthneriga Viinis. Nende lapsed Leon Tristan (14) ja Lauri Lennox (11) on sündinud Austrias, aga räägivad ka eesti keelt. Lauljanna elu ja töö on Viinis, ka põhiline sõpruskond on seal. Aga ta on uhke, et on eestlane ja side Eestiga on täiesti olemas.

Annely käib Eestis kontserte andmas, et tulla juurte juurde ja kogeda, et teda siin oodatakse. Publiku hulgas on tihti ka sugulasi. „Olen õnnelik inimene, et mul on kaks kodumaad. See on suur kingitus, et elan kahes riigis, mis mõlemad on omast nurgast vaadates imetlusväärsed.“

Isa esivanemad olid musikaalsed

Isapoolne vanaema Aime Sarv ja vanaisa Mihkel Puskar