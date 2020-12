Inimesed Karin Rask ja Õie Lätsim: Karinile on esineda kogu aeg meeldinud, juba neljaselt oli lasteaias üksi laval Piret Tali , täna 07:52 Jaga: M

„Sünnitamine mul ikka hästi ei õnnestunud, Karinil vaatas silm kõõrdi,“ sõnab Õie. Foto: Erakogu

Näitleja ning omanimelise naisterõivaste ja Kalamaja Printsessi lasterõivaste kaubamärgi looja Karin Rask (41) on üles kasvanud Haapsalus. Ta on oma ema Õie (73) ja isa Koit (72) Lätsimi ainuke laps. "Olen õnnelik, et ema mind lõpuks sünnitada julges," tõdeb Karin. Otsus tuli Õiel üle noatera.