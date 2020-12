Sea end valmis öiseks maskiballiks ehk Mask näkku ja magama! 

See, et nahk peab saama öösel hingata ja enne magama heitmist ei tohi kreemide, seerumite või õlide poole vaadatagi, on puhas linnalegend ja kindlasti iganenud arusaam. Tegelikult on lood otse vastupidised: öö on kodusteks iluprotseduurideks parim aeg. Vajagu nahk lisaniisutust või ihaldad hoopis säravamat jumet – magamise ajal taastub nahk kõige kiiremini ja õigesti valitud kosmeetika annab sellele ainult hoogu juurde. Just seetõttu on öömaskid iluhoolikute seas tõeliseks hitiks saanud – abi on neist küll ja veel.