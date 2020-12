Blogid Kiri peatoimetajalt | Kes veel on koerasõber? Merle Luik , täna 01:22 Jaga: M

Merle Luik Foto: Erakogu

Sellest, et ma keskmisest suurem koerasõber olen, oled sa vist juba ammu aru saanud. Ja kui mulle jääb kuskil silma mõni teema, kus üks peategelastest on koer, siis teavad ka kolleegid juba ette, et ega järjekordse loomaloo tegemisest pääsu ole. Vaata ise paar lehekülge edasi asuvat politseikoerte lugu. No kuidas sa jätad sellistest muhedatest sellidest kirjutamata?