NAISTELEHE KAANELUGU | Saara Pius: „Ei tasu üldse mõelda, et laste kõrvalt ei saa tööd teha.“ 

Detsembri alguses linastub Eesti kinodes režissöör Jaak Kilmi uus koguperefilm «Jõulud džunglis», kus teeb kaasa ka näitlejanna Saara Pius (30). «Jaak ütles väga õigesti, et see reisifilm Indoneesiast on praegusesse halli masendavasse koroonaaega tõeline vitamiinipomm. Seal on päike, džungel, seal pole veel mingeid maske kellelgi ees. Hästi armas film,» räägib Saara heldimusega, olles seda äsja ise esimest korda näinud.