Kultuur Kultuuriuudised | Mida lugeda, mida vaadata? Naisteleht soovitab! Helina Piip , täna 11:00 Jaga: M

GALERII

KinnoVõrratud värvikad karakteridFilmi «Hüvasti, NSVL» minajutustaja on koolipoiss Johannes (Niklas Kouzmitšev), kelle esimesed eluaastad mööduvad salastatud linnas; nõukaaja lõpus aga Õismäel. Tema vanavanematena teevad vaimustavad rollid Ülle Kaljuste ja Tõnu Oja, kes läbi filmi ka ingerisoome keeles räägivad. Režissöör Lauri Randla ise on samuti ingerisoome juurtega ja paljutki on siin ta enese elust. Hoogne ja lustakas film täis punalapsepõlve seiklusi, vahvaid detaile, esimest armastust. Johannese ema (Nika Savolainen) on protestimeelne vaba hing, kelle soengumuutused on kui omaette ajaloopeatükid, rääkimata Johannese kiduraist kiiritatud kiharaist. Soomes on film tõusnud üheks läbi aegade edukamaks Eesti filmiks sealses kinolevis.