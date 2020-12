Moekunstnik Kristina Viirpalu viimase aja kultuurielamustest: sain heas mõttes kultuurišoki. 

Vaatamata ajale, milles me praegu elame, olen saanud viimasel ajal palju häid kultuurielamusi. Igas mõttes ülitugev lavastus on rahvusooper Estonia «Tšaikovski meistriteosed». Selle esimeses osas näeb George Balanchine’i lühiballetti «Serenaad» ja teises Mai Murdmaa «6. sümfooniat». Mulle meeldib ka hea klassikaline ballett väga, aga koreograafiat õppinuna olen seda juba nii palju näinud. Nii et pigem paneb mind hämmastuma uuem huvitav koreograafiakeel. Balanchine on minimalistlik ja tema loodud modernistlik klassikaline ballett lihtsalt hämmastav.

Ja muidugi Mai Murdmaa! Kes on ju ka teada-tuntud modernist. Pigem on ta lavastused kohati isegi grotesksed, aga mulle on Mai Murdmaa alati tohutult meeldinud. Samuti selles lavastuses – väga head tantsijad, väga head kostüümid, suurepärane kooslus.