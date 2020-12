Lugejakiri | Mis saab, kui päkapikk toob sussi sisse liiga odavat kraami? 

„Lapse sõpradel oli juba esimesel päevl toodud uus telefon! No ma tõesti ei osanud oma lapsele selgitada, miks tema uut telefoni ei saanud, vaid kommiga leppima pidi. Kõige suurem asi on senini olnud advendikalender. Laps isegi rõõmustad, aga õhtul oli ikka trotsi täis, et teistel paremad päkapikud. Ma ei tohiks seda isiklikult võtta, aga ometigi teen seda,“ selgitab Ave, et niigi läheb päris korralik energia sellele, et päkapikk leiaks aega töötamiseks ja sussi sobivate asjade hoiustamiseks.