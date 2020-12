Lugejakiri | Jätame tänavu ilutulestiku ja liigsed kulutused ära 

„Mina teeks ettepaneku, et tänavu võiks ilutulestiku ja kõik liigsed kulutused ära jätta. Ma loodan, et ka riik ja omavalitsused mõistavad, et tänavu pole aasta, kus raha niisama raisata ja õhku paisata võiks. Oleme ju varemgi aastavahetusel raha annetanud abilistele. Seda võiks ka tänavu teha, et keskkonnareostuse asemel aitame peresid, kellele televiisoris alati jõulude eel raha kogutakse. Maksumaksjana pean seda palju arukamaks kulutuseks, mida hetkel teha üldse saaks,“usub Ester.

Ta on veendunud, et igaüks saab endale ise kah need rakteid ostetud, kui ta tunneb, et ilma üldse hakkama ei saa.

„Seltskonna peale mingi kogus osta pole ju nii kallis. Aga need, kes ilutulestikust suuremat ei hooli, siis need ei peaks maksumaksjana seda ka kuidagi rahastama,“ leiab ta.

Neile, kes arvavad, et pärast keerulist aastat peaks just rõõmu ja lusti rahvale jagama, siis Ester meenutab, et ega uus aasta viirus kuhugi ei kao ja ütleb: „Hoiame kokku!“