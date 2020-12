Lugejakiri | Kes tappis jänese? 

„Ühes grupis jagati pilti surnud jänesest ja tunti huvi, et kes ta küll sellisel viisil tappa võis. Lahti läks arutelu, et kas mõni metsloom või hoopis lind. Loodust ja loomi armastavad ka need, kes neid veriseid pilte näha ei taha. Saan aru, et elu eest ära ei jookse ja liha ei tule lauale poest, vaid selle teekond on pikema. Aga siiski – kas verd ja murdmist peab igal sammul esitlema? Kui huvi, siis kirjutagu mõnele jahimehele või leidku inimene grupist, kes oskaks haava järgi hinnata, kes ründajaks võis olla,“ leiab Siiri.