Lugejakiri | Naine tahab eksi juurde tagasi! Äkki annaks veel midagi päästa? 

„Nüüd on erinevad keerdkäigud toonud meid hetkesse, kus mu naine tahab oma eksi juurde tagasi minna. Võtta lapsed ja lahkuda. Õigemini – see mees tuleks tema juurde. Lahkuja peaksin olema mina,“ kirjutab Andrus.

Mehe sõnul armastab ta endiselt oma naist ja tahaks suhet päästa. „Ma ei väidagi, et meil on meeletu kirg ja kõik hästi, aga niivõrd halvasti kah ei ole, et peaks jätma kõik ja minema tagasi oma eksi juurde. Ma olen ise ka tundnud, et olema vajunud sinna mugavustsooni. Välja ei oska sealt hetkega murda. See naise eksmees tuli nii järsku mängu tagasi. Ma pole lapse tõttu neile kunagi suhtlust keelanud, aga nüüd olevat nad teineteist jälle leidnud. Mismoodi saab leida midagi, mida enam ole? Vähemasti ei tohiks olla,“ arutleb Andrus.