Lugejakiri | Lapsed nosivad õues toitu, mida mina iial niimoodi süüa ei tihkaks! 

„See on ju tore, et kommide ja limonaadi asemel ka mandariine süüakse, aga need vajaksid enne ju pesemist. Kurb mõelda, et pärast need algklassilapsed kõhuhädade käes piinlevad. Vaevalt, et nende vanemad üldse teavad, et lapsed neil taolisi trikke teevad."