ILUTOODETE TEST | Millega pidustuste hooajal näole särtsu lisada? 

Foto: Martin Ahven

TUTVUSTUS: CBD näoõli aitab taastada dehüdreeritud ja stressis nahka*. Kerge ja mitterasvase koostisega õli sisaldab CBDd, kanepiseemneõli, taimset päritolu skvalaani ja patšuli ekstrakti. Näoõli aitab taastada naha loomuliku niiskustasakaalu ja leevendab dehüdreeritud naha kuivusest tingitud ebamugavus- ja kiskumistunnet. Nahk on kasutamise järel rahustatud, siledama tekstuuriga ja pehme. 99,9% koostisosadest on looduslikku päritolu.

Esimene mulje – seda on väga raske annustada. On oht, et õli voolab kiiresti peopesalt või põselt maha pluusile plekke tegema. See aga on juba ei-ei.