NÄDALA HOROSKOOP | Sõnne võib ees ootada romantiline armumime, Kaaludel sujuvad rahaasjad 

Jäär

21. märts – 19. aprill

Ilmselt oled nostalgilisel lainel. Sulle meenuvad romantilised hetked minevikust. Ühest küljest tunned vanadele headele aegadele mõeldes heldimust, teisalt aga kurvastad, sest tead, et möödunu ei tule samal moel enam kunagi tagasi. Hea, kui oskad tunda tänulikkust kõige selle hea eest, mis varem on toimunud, kui saad meenutada tänutundega inimesi, keda oled minevikus armastanud. Ent kui tunned ammustele aegadele mõeldes valu ja viha, on sul vaja endaga tööd teha, et möödanik selja taha jätta.