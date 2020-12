Ootamatu asjade käik – muusik Andrus Kasesalust sai ühtäkki jalatsidisainer 

«Ise ma neid oma tagasihoidliku, Tallinna lastekunstikooli haridusega disainingi. Rohkem olen ikkagi pillimees. Ja kohutavalt andekas, aga mitte keegi ei saa sellest aru,» lausub Andrus (51) lõbusalt naerdes.

Tavaliselt kuuluvad bändinänni nimestikku T-särgid, nokkmütsid, dressipluusid, kruusid, märgid, isegi lehvikud või tulemasinad ja parfüümid. Anne Veski tegeles kunagi kasukatega, praegu seondub suurim valik tooteid Synne Valtri brändiga, kust leiab nii uhkeid käekotte kui ka helkureid. Aga jalatsid? Veidi selle üle juureldes meenub maailmaklassi kuuluv diiva Alla Pugatšova, kes aastal 1996 koostöös jalatsibrändiga Econika omanimelised pidulikud naistekingad üllitas. Nüüd on siis lahkete kandjate ees ka Boogie Company naiste- ja meestekingad või -saapad.

«Peab ju millegagi teistest eristuma. Need on igapäevakingad, millega saab tänaval käia mitte ainult sompus ilmaga, vaid mis tõstavad ka kandja eneseväärikust,» sõnab Andrus.