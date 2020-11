Miks me kardame kloune? 

Vancouveri psühholoog dr Rami Nader seletab, et tihtipeale võrsub klounihirm teadmatusest, mis näomaalingu või maskiga inimese mõtteis toimub. Näkku maalitud naeratus ei pruugi tõelistest tunnetest märku anda. „Meis on kaasasündinud umbusk, et kloun ei näita oma tõelisi tundeid välja.“ Knox College'i psühholoogiaprofessor Frank T. McAndrew lisab, et kloune on ajast aega kahtlaseks peetud. „Esimeste klounide seas olid kojanarrid, kes pilkasid kuningaid ja tekitasid kõrgel positsioonil inimestes ebamugavust. Selleks klounid üldse olemas ongi. Nad ongi mõeldud hirmu tekitama. Kui klounaadi algusaegadesse minna, on klounid alati pahad olnud. Nad on vembuvennad, nad veavad inimesi ninapidi.“