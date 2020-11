Dilaila kolumn | Mehed ja internet 

Internetiharjumuste paljastamine on nagu oma kallima ees peeretamine. Kui suhe on veel väga noor, võib see kõik ära rikkuda. Mu sõbrants oli ühte töökaaslasesse hullult armunud. Siis aga töötasid nad ühe päeva kõrvuti ning selgus, et tüüp vahetab teistega terve päeva Slackis mõttetuid meeme ja peab neid ise ülinaljakaks. Ning lisaks käib ta tööl vetsus vaatamas ... ei, mitte pornot, vaid autovideoid. Nende ühistualetis kuuleb nimelt mootorihäält läbi seinte ning tal ei tule pähe ka heli vaiksemaks keerata.