„MÕTTEKOHT“ | Ühe kaassõltuvuse lugu: „Elu alkohooliku kõrval ei ole sinu enda elu!“ 

Sellest, et alkoholi liigtarvitamine inimesele mingilgi moel head ei tee, on kuulnud ilmselt kõik. Vähem on kuuldud sellest, et alkohoolikuga koos elav inimene on kaassõltlane, kes toetab sõltlast tema enesehävituslikus tegevuses, pakkudes talle tuge nii teadlikult kui alateadlikult. Kõige kurvem kogu asja juures on see, et oma tegevusega hävitab kaassõltlane enim rohkem iseennast. „Sa ei ela enam oma elu, sa elad alkohooliku elu,“ võtab Kaja selle teema kokku.