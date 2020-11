NAISTELEHE KAANELUGU | Uku Suviste kümne aasta plaanidest: „Loodan, et toimunud on muutus minu pereelus” 

Pärast eelmisel kevadel tühistatud Eurovisioni pääses Uku (38) Eesti Laulu poolfinaali enne võistluslugude esitamist. Siiski alustas muusik ettevalmistusi koos kõigi teiste edasipääsejatega ehk madalstardis. «Mul pole mingit eelist ja lähen koos teistega võrdväärselt võistlustulle,» ütleb ta. Variante oli laual mitu ja uisapäisa ei saanud uut võistluslugu valida. Sarnaselt eelmise korraga räägib ka see lugu armastusest, ent veidi teise nurga alt. Viimased paar nädalat ongi möödunud suure töötähe all, sest enne detsembrit tuleb lugu viimistleda, teha video ja veel palju muud lauluvõistlusega seotut.

Ent Eesti Laulu ettevalmistuste ja esinemiste kõrvalt jagub Ukul aega veel üheks üllaks eesmärgiks – aidata eestlaste seast üles leida uued talendid. Soov on sarnane mõne muu tuntud riigi talendisaatega – anda tuul tiibadesse neile, kes muidu oma andega laiema publiku ette ei jõuaks.

Nii andsid 2019. aastal toimunud konkurss-festivalile end näiteks lauljate-pillimängijate seas üles ka õhuakrobaat, luuletaja, peastarvutaja, püstijalakoomik – kokku ligikaudu sada oma ande esitlejat.