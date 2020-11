Dave Benton elulooraamatu kirjutamisest: „Nutsin, karjusin, naersin ja needsin ennast …“ 

Sügistalv on vähemalt viimased viisteist aastat tähendanud seda, et raamatupoodide riiulitele jõuab tavapärasest palju rohkem uudiskirjandust, sealhulgas elulooraamatuid.

Sellest, et buum ei näi vaibuvat, saab järeldada vaid üht – raamatusõpru huvitab, kuidas tuntud inimestel läheb.

Kui lahkuva kümnendi esimese poole eripäraks said noorte staaride esimestest elukogemustest pajatavad fänniraamatud, on viimased aastad toonud muutusi. Enam pole alati nii, et portreteeritav paljastab oma tundeid, mõtteid ja meenutusi päevade viisi kestvates intervjuudes kellelegi, kes need kirja paneb. Mitmed tuntud ja armastatud inimesed on usaldanud omaenda jutustamis- ning kirjutamisoskust.

Neljast persoonist, kes tänases loos sõna saavad, on klassikalist elulooraamatu sündi praktiseerinud vaid üks ja nii mõnigi neist ei välista, et raamatule võib lisagi tulla.