Näitleja Piret Laurimaa: Lihtsalt täiuslik 

Praegu on see kinni, aga järgmisel suvel jälle – ja juba uut moodi. Imelise vana maja fluidum koos nüüdisaegse kunstiga moodustab täiusliku kunstielamuse. See oli nagu palverännak läbi kirikla, seintel klaasile trükitud fotod Reigi pastoraadi pastoritest, lisaks tänapäevased kunstitaiesed. Vaated läbi akende õunaaeda mõjusid maalidena seintel. Sain elamuse täis kunsti ja ajalugu, usku ja eluolu olmet, lõhnu ja kõike veel, mida on raske sõnadega seletada. Suur tänu, Maret Kukkur.