POOLT VÕI VASTU? Tahke šampoon ei ole enam pelgalt öko- ja looduspoodide nišikraam 

Mis vahe on tahkel šampoonil ja tavalisel vedelšampoonil?

Tahke šampoon on juuste pesemiseks mõeldud seebikivi baasil valmistatud pesuvahend. Sisuliselt seep. See sobib, nagu vedel šampoongi, erinevatele juuksetüüpidele, kuid samas on toodete valik juba nii lai, et ostu tehes saab lähtuda kiharate eripärast. Samuti võib seda proovida mõningate juuste- või peanahaprobleemide, nagu kõõm, kuiv ja tundlik peanahk, leevendamiseks.