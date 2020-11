Televisiooni huntkriimsilm Kaidor Kahar: „Ainult grimmi pole ma veel teles teinud.“ 

Saame sel argihommikul kokku Balti jaama turu juures ja tuvastan saabuva Kaidori (40) tema kuulsate vuntside tõttu juba kaugelt ära. Paraku selgub kohe, et kavatsusest mõnes turukohvikus juttu ajada tuleb loobuda. Olukord on muutunud ja Kaidor palub mind oma autosse istuda. Nimelt on ta ühe oma pere lemmiku Šoti terjeri juba koerte juuksurisse viinud, aga ühtäkki selgus, et seal oleks ruumi teiselegi. Seega põrutame Nõmme poole, et kodust must karvane kutsu peale võtta ja samuti pügalasse viia.