Lugejakiri | Saadetel hooajad juba läbi - mis saab aastavahetusest? 

„Ma mõtlen juba hirmuga ette jõuludele ja aastavahetusele. Kas jälle samad vanad filmid ja saated? Või on mõeldud ka sellele, et tänavusel raskel aastal võiks midagi positiivset, uut ja helget televaatajale pakkuda. Ma ise loodan küll, sest meie peres on igal aastal talv see aeg, mil me veedame rohkem aega televiisori ees. Ja kuigi ka vanade saadete seas on toredaid asju, siis nüüd oleks küll aeg kavasse mingit värsket särtsu juurde anda. Aitab laevahukust, hingedest ja koju unustatud poistest. Midagi oma ja head tahaks tänavu,“ avaldab Taimi arvamust.