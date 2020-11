Lugejakiri | Kuhu kadusid kooselust suudlused? 

Anne päris selle kohta aru ka oma mehelt.

„Küsisin talt otse, et miks me enam ei suudle, aga ega ta vastata ei osanud. Ma ise kah tegelikult ei oska. Esimesed aastad oli igati kirglikud, aga nüüd oleme kaugenenud. Ega pärast minu pärimist ei muutunud me suhtes suudluse osas midagi. Ainult see, et ma mõtlen sellele veelgi enam. Igatsen seda veelgi enam ja tunnen end kuidagi kurvana,“ tunnistab Anne avameelselt.

Naise sõnul üritas ta korra seda ka muuta.

„Pärast me lühikest vestlust proovisin järgmisel teda suudelda. See kukkus nii kentsakas ja imelik välja, et endal oli häbi. Mees oli ka kohmetu. Me nagu ei osanudki enam suudelda. Ja nüüd ma mõtlen, et kas me tunded on äkki muutunud. Mis saaks olla veel põhjuseks, miks see nii konarlik oli,“kirjutab naine.

Anne sõnul sidus varem neid mehega laps, kellega koos käidi ja tehti, kuid nüüd tegutseb laps pigem koos sõpradega.