Lugejakiri | Nõudepesumasin või käsipesu? 

„Mees uurib, et kas mul on suuremaid soove, mida jõuluvana võiks perele tänavu tuua. Ta tahab kirja ära saata. Ta igal aastal aitab mu soove jõuluvanale edastada. Eelmine aasta saime seetõttu kuuse alla kingiks kohvimasina. Tänavu olen aga otsustamisega jännis,“ kirjutab 42aastane Marge.

„Oleme varasemalt arutanud, et kas võiks abiks osta nõudepesumasina. Aastaid juba käsitsi küll ja küll küüritud – äkki oleks aeg?!“ arutleb naine.

Margel on hingel ainult mõni kahtlus: „Kas ta ikka peseb nõud piisavalt puhtaks? Olen kuulnud lugusid, et puhaste nõude vahelt vaatab vastu salatileht. Ja natuke pelgan ka neid aineid, mida masinas kasutatakse. Käsitsi loputan ma ju nõud hoolikalt üle.“

„Sõbranna soovitas küll muretseda, sest neil olevat peres kohe rohkem vabadust ja rõõmu. Mõnus oleks küll, kui tuled koju ja topid masina täis. Ise saaks juba söögiga alustada ja kohustuste poolelt oleks lihtsam. Mees on kohe nõus, sest talle väga kraanikausi kohal küürutamine ei istu. Ema mul jälle meenutab, et aastaid on käsitsi saanud pestud – kas raha mujale panna pole... Ma tahaks aega ja raha säästa, sest vett kulub käsitsi küll päris palju,“ pole Marge veel lõplikult otsustanud.