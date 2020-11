Lugejakiri | Vallalise naise mure: kas peangi jõulud üksi veetma?! 

Noore naise sõnul on seni pühi peetud vanemate ja sõpradega.

„Enamasti oleme sõprade juures ühel päeval kogunenud, et siis teised õhtud veeta vanemate ja sugulastega. Tänavu on enamus sõpru arvamuselt, et suurem kogunemine peaks jääma tulevikku. Vanemad ikka ootavad mind, aga pikad pühad ainult vanematega – tundun endale tõelise luuserina!“