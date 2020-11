Lugejakiri Lugejakiri | Mask sööklas lauale ja sööma! Ohtuleht.ee , täna, 10:56 Jaga: M

Kaitsemask. Pilt on loole illustreeriv. Foto: Tiina Kõrtsini

„Mind jahmatas vaatepilt, kus mu pedagoogist kolleeg sööklas maski eest võttis ja lauale asetas. Kõhu täis sõi ja maski tagasi ette tõmbas ja lahkus. Kas see toidulaud on järgmiste sööjate jaoks puhas ja ohutu?! Ma kahtlen“ kurdab Laura, et maski kohustuslikuks muutmisest on vähe kasu, kui inimesed maskiga seotud hügieeni ei tea või seda ei järgi.