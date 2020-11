TESTI, KAS TEAD: nahahoolduse levinud müüdid ja tegelikkus 

Silmaümbruskreem on müügitrikk, piisab tõhusast näokreemist

Silmade ümbruses on nahk tunduvalt õhem ja õrnem kui mujal näol, seepärast võivad tugevatoimelised päeva- ja öökreemid silmi ärritada. Silmad võivad hakata vett jooksma või tekivad tursed. Silmaümbruskreemid on nii konsistentsilt kui koostiselt õrnemad ning mõeldud just õrnale silmaümbrusnahale. Apteekides saadaolevad silmaümbruskreemid on reeglina ka oftamoloogiliselt testitud, mis tähendab, et nad ei ärrita ka tundlikke silmi. Silmaümbruskreemi kasutamisel tasub järgida reeglit – „pigem vähem kui rohkem" ning kreemi tuleks kanda kulmu- ja sarnaluu äärde, mitte silmalaule ja vahetult silma alla.

Kaitsemask tekitab nahaprobleeme

Kui kaitsemaski kasutamine on lühiajaline – näiteks lähed kümneks minutiks poodi ja paned maski ette –, siis ulatuslikku mõju tal ei ole. Kui aga maski kasutatakse mitmeid tunde ja pidevalt, siis on probleemid kiired tekkima. Tekib umbne keskkond, veeaur ja niiskus, mis on suurepärane pinnas bakteritele, eriti kui näole on kantud ka jumestuskreem või puuder. Nii tekib pooride ummistumine, komedoonide teke või lõpuks ka põletikulised protsessid. Osade maskide puhul tekib ka hõõrdumine, mis tekitab mehhaanilise trauma näonahale. Et probleeme vältida, jälgi kindlasti juhiseid, kuidas valitud maski kanda. Ära hõõru kätega maski all olevat näonahka, sest kätel olev bakterite hulk on meeletu. Kui oled olukorras, kus pead püsivalt maski kandma, siis võimalusel vaheta seda iga kolme tunni järel. Kehtib ka reegel, et mida vähem meiki, seda parem.

Vananemisvastaste kreemide kasutamist ei tohiks alustada noorelt