Ott Aardam: kui kuskil ikka kala lupsu lööb, siis ma ütlen, et nüüd igaüks püüab ja vaatab ise, kuidas hakkama saab

Maismaarahvale kõlab juba sõna „jääpüük“ kui luuletus, mis tekitab romantilisi kujutluspilte. Peagi juhtub sama ka rannainimestega, sest pakaselised talved on minevikku vajumas. „Kui vaadata eelmistki talve, siis on jääpüük aina haruldasem – ja kui niimoodi edasi läheb, siis on see meil üsna väljasurev püügimoodus,“ arutleb Ott.