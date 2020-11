Blogid Dilaila kolumn | Missioon Tussisööjatele Dilaila, dilaila@linnaleht.ee , täna, 17:49 Jaga: M

Olen kindel, et mehed räägivad koos olles pidevalt naistest ja seksist. Millega kellegi tšikk magamistoas või mõnes muus põnevamas kohas hakkama on saanud. Kellel on seksika toateenija kostüüm ja kes on pärast pikka tööpäeva massaažiõliga ukse peal vastas.