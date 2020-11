Suhted „USSIKEELED“ | Miks me ei taha näha valu enda ümber, eriti kui see puudutab lapsi? Andra Nõlvak, Manona Paris , täna, 11:24 Jaga: M

Meil kõigil on silmad pead ja me näeme enda ümber toimuvat. Ent vähe on neid, kes sekkuvad ja nõrgemate kaitseks välja astuvad. Miks väärkoheldakse nii palju lapsi?