RIID MAJAS! Kuidas lepitada tülitsevaid lapsi?  

„Laste tülitsemise põhjused võivad olla väga erinevad. Näiteks võib asi olla nende erinevates iseloomudes. Üks laps on hästi kiire ja energiline, teine aga aeglane, vajab otsustamiseks aega, mistõttu on üsna loomulik, et koos tegutseda võib neil olla keeruline. Lastel võivad olla erinevad huvid ja vajadused, eriti kui lapsed on erinevast soost või vanusevahe on suur.“