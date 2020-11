„MÕTTEKOHT“ | ÜHE KROONILISE VALU LUGU: Mida tähendab, kui pea valutab kolm aastat järjest iga päev? 

Marika on neli aastat elanud koos reumatoidartriidiga, sellega kaasnevad valud on tal ravimite ja liikumisega kontrolli all. Kolm aastat tagasi sattus ta autoavariisse ning sealt saadud kaelavigastus tekitab igapäevast peavalu. Sellega peab vapper naine nüüd igapäevaselt võitlema.