Kertu Jukkum: „Minu palverännaku peamine põhjus oli lein.“ 

Enamiku meist paneb möödunud kevadest rääkimine sügavalt ohkama, kuid Kertu (35) mälestustes on see aeg hoopis helgetes toonides. «Mulle avanes suur õnn veeta kõige raskemate piirangutega kuud koos vanaemaga. Viibisime kahekesi koos isolatsioonis ja see oli äärmiselt ilus,» räägib ta.

Vanaema eesnimi vestluses kordagi jutuks ei tule, sest kõigi jaoks oli ta suure tähega Mammi. Alati laitmatu maniküüriga naine, kelle silmis oli daamile ainus sobilik peakate kübar ja kellelt Kertu päris kahtlemata oma hulljulguse. «Kui ajakirjanduses ilmus lugu väitega, et mind taheti Valli baarist koos sõbrannaga välja visata, oli Mammil mulle ainult üks etteheide: miks tantsis baariletil sinu sõbranna, aga mitte sina? Tema oleks raudselt esimesena sinna roninud,» naerab lapselaps.