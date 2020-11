NAISTELEHE KAANELUGU | Anni Arro koroonapingest: „Elu ei saa ju elamata jätta.“ 

«Koroonapinge ju kogu aeg keris ja kartusest, et varsti läheb jamaks, nihutati jõuluüritusi ettepoole,» räägib Anni (37), kelle õdus stuudioköök asub Tallinnas Kaarli kiriku lähistel. Kohvikupidajana tuntud naine ütleb, et pole enam igapäevaselt seotud ühegi kohvikuga. «Vaatan praegust aega ja jumal tänatud, et sain kõik palju varem kaelast ära. Kukekesega ei oleks ma sellist olukorda üle elanud, puhvrit meil ei olnud.»

Ajad on segased, teadmatus õhus, firmapidusid öeldakse juba ära. «Kui olukord ei muutu vahepealt täiesti katastroofiliseks, võiksid väiksemad perepeod ju ohutusreegleid järgides ikka toimuda,» loodab ta.