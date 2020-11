Kirjanik Maimu Berg soovitab: klassika juurde tasub alati tagasi pöörduda 

Töötan praegu Tartus täiskohaga vanaemana – kolmest poisikesest noorim on alles kahe ja poolene. See tähendab, et lugemiseks jääb vähe aega ja jõudu. Öökapil lebab Goethe «Faust», mida lugesin esimest korda 13aastasena. Siis mõjus romantiline külg, nägin isegi unenägusid sellest. Nüüd leian säält hoopis teistsuguseid tarkusi, mis sobivad ka meie tänapäeva. Tahan sellega öelda, et klassika juurde tasub alati (tagasi) pöörduda. Ajad on nii ebamugavad, et keskpärane kirjandus, millega raamatupoed üle ujutatud, ei lase neid unustada. Klassika haarab aga üleni.

Päeval, kui aega jääb, loen soomekeelset väljaannet kunstnik Helene Schjerfbeckist. Õieti on tegemist tema kirjadega Maria Wiikile, kes oli samuti kunstnik. Raamatu pealkirja võiks tõlkida «Ma maalin siiski» ja see annab pildi üliandeka naiskunstniku keerulisest saatusest, võitlusest raske haigusega, üksindusest.