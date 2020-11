Lugejakiri | Ämma juubel tüliõunaks: kellele jääb viimane sõna?! 

Mirjami arvates võiks peoga oodata ja ämma tähtpäeva esiti tähistada vaid perekonnaga.

„Mu abikaasa on koos emaga kindlalt aga selle poolt, et elame vaid korra- pidu tuleb teha! Ei pelga nad koroonat ega eriolukorda. Ämmal ja äial on endalt suur maamaja, kus pidu pidada saab. Kohaga justkui muret pole. Aga külalisi tahetakse siia ja sinna magama sättida. Ka meie juurde. Mina sellega nõus ei ole, sest tahan end ja oma peret hoida,“ selgitab Mirjam.

„Äi näib kah mõistlikum olevat ja pakkus, et äkki teeme suvel. Siis saaks pidulised pikalt õues ilma nautida ja kasvõi telkides magada. Poleks vaja autojuht kellelgi olla ja teiste kodusid koormata. Aga ämm koos mu mehega ajavad oma jonni. Terve elu pidusid peetud ja ei muutvat see üks enam kah midagi. Nüüd on need pinged ka meie igapäeva kimbutamas. Ikka heidab mees mulle ette, mis ma kade olen ja tema emale pidu keelan. On nõus suisa meie magamistoa külalistele andma. Korra isegi ütles, et mingu ma oma vanemate juurde, kui ei taha külalistega koos ühes korteris magada. Sisuliselt ajas mind mu enda kodust välja,“ kirjeldab Mirjam olukorda.

Naise sõnul on mees terve viimase aasta pikalt ka välismaal tööl olnud, mis võib ehk olla üheks põhjuseks, miks ta lõbutseda ja tuttavaid näha sooviks.

„Oma kodust ei kavatse ma kuhugi minna. Ja kedagi siis ööbima kah ei võta. Kui hakkavad äärmusi katsetama, siis ma võin peole mitte minna kah ja lastega mõnusalt kodus lebotada. Äiale juba ütlesin, et kui plehku tahab panna, siis võib meile tulla. Eks neil on peres püksid rohkem ämma jalas. Isegi eriolukorra meenutamine ei too ämma ja mu meest pilvedelt alla. Nagu kaks noort varssa oleks kevadel laudast välja lastud. Tellivad toite ja ostavad õhupalle. Hiinast olid mingid lambid tellinud, et maja väljast kaunistada. Totter! Ausalt – korra mõtlesin, et ässitan ise terviseameti neile kaela. Nii jaburas olukorras taolist sündmust niivõrd taga nüüd vaja ajada,“ ei mõista naine.

Hetkel Mirjam pole vee loobunud lootmast, et tänavu lükatakse see pidu siiski edasi.

„Samas – teades nende kangekaelsust, siis pole ma nii kindel, kellele siin see viimane sõna jääb,“ loodab Mirjam parimat.