Lugejakiri | Mees kallas mind prügiga üle 

„Mees tahtis oma autole mingi jubinat juurde tellida, aga mina hakkasin rääkima rahast. Ta plärtsus vastu, et kes meist perele ikka seda raha rohkem sisse toob. Et tal olevat õigus endale midagi ikka lubada ka. Ta kadus kööki ja tuli tagasi prügikastiga. Ma jätkasin juttu temaga koridoris, kui ta jalanõusid jalga pani ja prügiämbrit välja plaanis viia. Nagu selgest taevast tegi ta järsku äkilise sammu ja kallas mind selle prügiga üle,“ meenutab Aive ebameeldivat kogemust.

„Ta tuli tagasi, aga me ei rääkinud terve nädala. Sealt edasi oli ta alandlik ja leplik, aga ikka kiskusid meie jutuajamised tüliks. Ma ei suutnud talle taolist sigadust andestada. Muudkui pinnisin, et mis ta järgmiseks sammuks on. Ega ma ei ole seda talle ka praegu andestanud, vaid õppinud selle juhtunuga elama. Alatu ja üleolev käitumine. Kui meil lapsi ei oleks, siis oleks lihtne end vabaks võtta ja lahkuda,“ arvab Aive.